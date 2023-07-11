Один человек погиб и пять детей пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

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Вечером 10 июля на улице Бекетова в Нижнем Новгороде произошел пожар в одном из многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В 22:56 огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь.

Пожарным удалось спасти из здания 10 жильцов. Тем не менее шесть человек, включая пятерых детей, пострадали в результате возгорания. Кроме того, при пожаре погиб один человек.

Все пострадавшие были доставлены в местные медицинские организации, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в металлическом ангаре на юге Москвы. Огонь охватил здание, в котором расположен автосервис.

Площадь возгорания на пике достигла 200 квадратных метров. Во время тушения огня частично обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров.

Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали