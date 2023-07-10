Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели в Якутии и Хабаровском крае

Фото: МЧС РФ

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии и Хабаровского края на фоне природных пожаров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Введение режима повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств", – уточнили в ведомстве.

8 июля сообщалось, что режим ЧС был введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Это также связано с лесными пожарами, площадь которых превысила 9 тысяч гектаров.

До этого стало известно, что спасатели выявили лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание вспыхнуло в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. К ликвидации пламени подключили 256 человек и 100 единиц техники.

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