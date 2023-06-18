В России за сутки потушили 60 природных пожаров

Фото: МЧС России

За минувшие сутки в России ликвидировали 60 природных пожаров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17 июня, в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 836 гектара", – уточняется в публикации.

Ведомство отметило, что к 18 июня в РФ продолжали действовать 67 природных пожаров, общая площадь которых составила 12 182 гектара. Борьба с огнем продолжается.

Сложная ситуация в Томской области, где в настоящее время фиксируются девять пожаров. Огонь распространился на площади 5 006 гектара.

9 июня площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края увеличилась до 5,2 тысячи гектаров. К тушению пожара привлекли 158 спасателей, 72 единицы техники и самолет-амфибию Бе-200, с которого сбрасывали воду на наиболее опасные участки.

Причиной крупного лесного пожара стала жаркая погода и отсутствие осадков. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В региональное министерстве природных ресурсов и экологии уточнили, что организованная эвакуация населения из близлежащих сел не осуществлялась. Информация об эвакуации, распространившаяся в Сети, относилась к людям, которые решили покинуть населенные пункты самостоятельно.



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