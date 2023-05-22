Глава Рослесхоза заявил, что не считает диверсии причинами весенних лесных пожаров в РФ

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Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности – главные причины больших весенних лесных пожаров в РФ. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"К сожалению, сто процентов весенних лесных пожаров – это люди. Я бы не стал говорить про диверсии – это громкое слово", – передает ТАСС.

Сотников отметил, что соблюдение правил пожарной безопасности – единственный залог отсутствия пожаров. В надлежащем состоянии должны быть объекты электросетевого хозяйства, иное оборудование, населенные пункты, рассказал Сотников.

"Можно сказать, что большинство регионов прошли его достойно и готовы к сезону. По трем регионам у нас негативная ситуация, и мы разбираем, в чем причина, в чем недостатки. И здесь мы примем меры, чтобы в следующем году это не повторилось", – заключил глава ведомства.

4 мая Сотников сообщил, что Забайкалье, Магаданская область, Карелия, Республика Марий Эл, Алтай, Бурятия и Чукотка не готовы к сезону пожаров. Изменить ситуацию регионы должны были до 15 мая.

22 мая в МЧС заявили, что обстановка с природными пожарами на территории России стабилизировалась.