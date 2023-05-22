В МЧС заявили, что ситуация с природными пожарами в РФ стабилизировалась

Фото: МЧС России

Обстановка с природными пожарами на территории России стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По информации, на сегодняшний день в 15 субъектах есть 78 очагов на площади более 6,4 тысячи гектаров.

19 мая в Московском регионе продлили желтый уровень опасности из-за высокой вероятности природных пожаров. Местами в столице прогнозировали четвертый класс опасности.

Ранее посещение лесов ограничили в Подмосковье до 23 мая в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения лесов, отметив, однако, что речи о запрете на пребывание в лесах не идет. Там подчеркнули, что под полным запретом – использование любого огня.