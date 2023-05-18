В МЧС предупредили жителей Москвы о высокой пожарной опасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высокий уровень пожарной опасности в Москве ожидается с 18 по 21 мая в связи с теплой и сухой погодой, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

"В период с 18 по 21 мая в Москве ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс)", – указано в уведомлении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе. Уточняется, что на период ограничений будет усилено патрулирование со стороны лесничеств. Все силы пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности.

До этого в Московской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики отмечают, что чрезмерно высокая температура является неблагоприятной для городской среды.