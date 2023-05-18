Метеорологическое лето наступит в Центральной России на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическое лето придет в Центральную Россию во второй части следующей недели. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Тогда среднесуточная температура воздуха устойчиво будет выше 15 градусов. Ночью будет от 10 до 15 градусов, днем – от 22 до 27 градусов. При этом в первой половине недели ожидаются осадки, но столбики термометров будут на уровне 18–23 градусов.

В четверг, 18 мая, температура воздуха в столичном регионе впервые в этом году поднялась выше 25 градусов. Тепло в это время устанавливается 1 раз в 3–5 лет. Однако уже в ближайшие дни погода изменится, поскольку с запада надвигается холодный фронт.

В пятницу, 19 мая, будет хмурое небо, ожидаются дожди. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов, днем – от 15 до 20 градусов.

В выходные температурный фон может быть немного ниже климатической нормы. На фронтальной волне сформируется небольшой высотный циклон, который принесет в Москву дожди. Ночные температуры будут на уровне 4–9 градусов, дневные – 14–19 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее. При этом речи о самом жарком лете за последние полтора века не идет, уточнил синоптик.

По его мнению, за три летних месяца ожидается дефицит осадков в размере 10%. Основное количество дождей пройдет в начале лета.

