Москвичей предупредили о понижении температуры на 6 градусов в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В конце недели в столице ожидается похолодание на 6 градусов, но затем в город снова вернется тепло. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"В пятницу, субботу и воскресенье, 19, 20 и 21 мая, температура воздуха в городе упадет примерно на 6 градусов", – отметил синоптик.

По его словам, в пятницу в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 18...20 градусов, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут 7...9 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В субботу переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура поднимется до 19...21, ветер северный, порывистый, до 15 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье ожидается 4...9 градусов, кратковременный дождь. В воскресенье днем облачно с пояснениями, местами осадки. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Дневная температура составит 16...21 градус.

В начале следующей недели температура воздуха вновь начнет повышаться. "В ночь на понедельник, 22 мая, прогнозируется 5...10 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и 18...23 градуса. Ветер ожидается восточный. В ночь на вторник будет 8...13, днем – юго-восточный ветер и 19…24 градуса. В ночь на среду столбики термометров покажут 9...14. В дневные часы температура составит 19…24 градуса", – заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее. При этом речи о самом жарком лете за последние полтора века не идет, уточнил синоптик.

