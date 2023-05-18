11:57Общество
Москвичей предупредили о понижении температуры на 6 градусов в конце недели
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В конце недели в столице ожидается похолодание на 6 градусов, но затем в город снова вернется тепло. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"В пятницу, субботу и воскресенье, 19, 20 и 21 мая, температура воздуха в городе упадет примерно на 6 градусов", – отметил синоптик.
По его словам, в пятницу в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 18...20 градусов, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут 7...9 градусов.
В начале следующей недели температура воздуха вновь начнет повышаться. "В ночь на понедельник, 22 мая, прогнозируется 5...10 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и 18...23 градуса. Ветер ожидается восточный. В ночь на вторник будет 8...13, днем – юго-восточный ветер и 19…24 градуса. В ночь на среду столбики термометров покажут 9...14. В дневные часы температура составит 19…24 градуса", – заключил Цыганков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее. При этом речи о самом жарком лете за последние полтора века не идет, уточнил синоптик.
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