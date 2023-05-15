Климатолог предупредил о потеплении в будущем

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В 2023 и 2024 году температура по сравнению с 2022 годом повысится на 0,1 градуса. Это связано со сменой фазы течений в Тихом океане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

"Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья – это самый большой естественный фактор воздействия на климат – будет сменяться фазой Эль-Ниньо", – объяснил Кокорин.

По словам специалиста, при фазе Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно идет в океан, а там, где развилось Эль-Ниньо, поток уходит из океана в атмосферу. Из-за этого, заключает климатолог, 2023 год будет теплее 2022 года, а в 2024 году, когда будет и Эль-Ниньо, и воздействие человека на климат, станет еще теплее.

Процесс, по мнению Кокорина, начнется во второй половине 2023 года. Хотя 0,1 градуса для обычного человека – нечто неуловимое, из-за него увеличится число опасных природных явлений и их сила, заключает специалист.

Ранее климатолог Андрей Киселев рассказал, что рекордное потепление Мирового океана может привести к природным катаклизмам и новым тепловым рекордам. По его словам, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана к началу апреля оказалась на уровне 21,1 градуса.

До этого группа ученых заявила, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы. Совокупность ледников, по словам экспертов, обладает стабилизирующим влиянием на климатическую систему Земли. Наблюдения показали, что объемы льда в мире уменьшаются с нарастающей скоростью.

Температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне