Климатолог рассказал, чем грозит миру рекордное потепление Мирового океана

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Рекордное потепление Мирового океана может привести к природным катаклизмам и новым тепловым рекордам, сообщил радиостанции "Комсомольская правда" ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев.

По его словам, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана к началу апреля оказалась на уровне 21,1 градуса.

Киселев сообщил, что всемирного потопа не будет. К 2150 году уровень мирового океана может подняться максимум на 1,4 метра. Климатолог отметил, что в первую очередь это угрожает малым островным государствам в океане и единым землям – Нидерландам, Венеции, Санкт-Петербургу, некоторой части США. При этом эксперт успокоил, подчеркнув, что есть время, чтобы принять какие-то меры.

Говоря о температуре океана, Киселев отметил, что еще лет 70–80 назад было известно, что крупные торнадо зарождаются в тропическом океане при температуре поверхности воды 26,5 градусов и выше.

Это значит, что при потеплении океана это "пятно" с такой высокой температурой будет занимать большую площадь, а значит, торнадо будут случаться чаще.

Ранее группа ученых в сфере мерзлотоведения и гляциологии заявила, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы.

Совокупность ледников Земли, или криосфера, обладает стабилизирующим влиянием на климатическую систему Земли. Наблюдения показали, что объемы льда в мире уменьшаются с нарастающей скоростью.



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