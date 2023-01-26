"Роскосмос" показал спутниковый снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

На фото, сделанном гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", можно увидеть трещины, образовавшиеся в месте откола айсберга от основного массива ледника.

"В воскресенье айсберг A-74 площадью 1 550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола – 150 метров", – говорится в материале.

Отмечается, что космические аппараты "Роскосмоса" будут следить за дальнейшим передвижением айсберга.

Ранее ученые спрогнозировали вымирание 97% всех животных в Антарктиде к 2100 году. По мнению экспертов, вымирание объясняется глобальным потеплением на планете. Наиболее уязвимы будут императорские пингвины и птицы.

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