Ученые спрогнозировали вымирание почти всех животных в Антарктиде к 2100 году

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Ученые спрогнозировали вымирание 97% всех животных в Антарктиде к 2100 году, исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

По мнению экспертов, вымирание объясняется глобальным потеплением на планете. Наиболее уязвимы будут императорские пингвины и птицы.

"Применяя структурированный совместный подход, мы демонстрируем, что существующие усилия по сохранению недостаточны в меняющемся мире", – отметили исследователи.

Ученые подсчитали, чтобы спасти в Антарктиде животных, необходимо увеличить финансовую поддержку. Для исполнения эффективной программы до 2100 года нужно финансирование в размере 1,92 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что к 2050 году на Земле может произойти шестое массовое вымирание, которое затронет почти 40% видов животных. По словам старшего преподавателя кафедры зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Ника Роуленса, виды могут не исчезнуть, но подвергнуться сокращению ареала обитания и численности, если не смогут адаптироваться к новым условиям. Эксперт отметил, что человеческая деятельность также может значительно ускорить темпы вымирания видов.

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