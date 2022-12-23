23 декабря, 18:45Наука
Ученые спрогнозировали вымирание почти всех животных в Антарктиде к 2100 году
Фото: depositphotos/Denis Burdin
Ученые спрогнозировали вымирание 97% всех животных в Антарктиде к 2100 году, исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.
По мнению экспертов, вымирание объясняется глобальным потеплением на планете. Наиболее уязвимы будут императорские пингвины и птицы.
"Применяя структурированный совместный подход, мы демонстрируем, что существующие усилия по сохранению недостаточны в меняющемся мире", – отметили исследователи.
Ученые подсчитали, чтобы спасти в Антарктиде животных, необходимо увеличить финансовую поддержку. Для исполнения эффективной программы до 2100 года нужно финансирование в размере 1,92 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что к 2050 году на Земле может произойти шестое массовое вымирание, которое затронет почти 40% видов животных. По словам старшего преподавателя кафедры зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Ника Роуленса, виды могут не исчезнуть, но подвергнуться сокращению ареала обитания и численности, если не смогут адаптироваться к новым условиям. Эксперт отметил, что человеческая деятельность также может значительно ускорить темпы вымирания видов.
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