Ученые объяснили, к чему может привести вымирание крокодилов

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Исчезновение крокодилов может привести к разрушительным экологическим последствиям, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Functional Ecology.

Более половины крокодилов, по словам специалистов, находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек.

Вымирание животных может привести к потере разнообразных экологических функций, которые они обеспечивают. Например, по словам исследователей, аллигаторы роют норы, которые становятся убежищами для других видов животных. Филиппинский крокодил контролирует популяции сельскохозяйственных вредителей.

В дальнейшем исследователи собираются продолжить изучение функций крокодилов, а также найти способы защиты животных.

Ранее в ТиНАО в Москве на волю выпустили 30 краснокнижных зайцев-беляков. Их выращивали в специальных питомниках. Все зайцы были выкормлены по особой технологии, чтобы они смогли быстро освоиться в дикой природе, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что выпущенные зайцы занесены в Красную Книгу столицы. Всего планируется вырастить и отпустить на волю больше 100 особей, в том числе зайцев-русаков. Следить за адаптацией животных к новым условиям будут с помощью установленных в лесах фотоловушек.