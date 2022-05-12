Эксперт дал советы по улучшению экологической ситуации на планете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что каждый человек должен стараться оставлять как можно меньший экологический след.

По его словам, необходимо начинать себя. В связи с этим эксперт призвал использовать меньше воды и света.

"Сакраментальная фраза: "Уходя, гасите свет" должна постоянно крутиться в голове. Кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько вам нужно, а не кипятить полный чайник несколько раз на дню, при этом выпивая лишь одну пятую часть", – сказал Шувалов RT.

Также эксперт рекомендовал сортировать мусор и передвигаться не на машине, а на велосипеде. По его мнению, такие небольшие привычки в совокупности дают экономию энергии и ресурсов.

Шувалов предположил, что основы экологического образования можно начать внедрять в школе.

Ранее компания IKEA при поддержке отделения Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) в Дании создала новый вид фрикаделек под названием Seedballs. Внешне они напоминают традиционные мясные фрикадельки, однако состоят из почвы, глины и семян полевых цветов.

Такой шар следует посадить и поливать водой, впоследствии из него вырастут дикие васильки, ромашки или маки, которые можно будет разместить внутри дома или в саду.

