Количество неперерабатываемого пластика в Москве сократится к 2030 году – власти

Фото: depositphotos/tomeqs
Один из крупнейших производителей чипсов и снеков в России – компания PepsiCo – откажется от использования неперерабатываемого пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году. В прошлом году компания подписала соглашение с правительством Москвы о достижении целей устойчивого развития, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
"Компания поставила себе амбициозную цель, которая поможет сократить количество первичного неперерабатываемого пластика в бытовых отходах, в том числе в Москве. <...> Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году компания получила статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства", – сказал он.
Уже сейчас PepsiCo использует для упаковки своих снеков фольгированную пленку, которая отличается от других упаковочных материалов не только большей гибкостью и легкостью, но и меньшим углеродным следом. В целом компания стремится перейти на переработанный пластик и возобновляемые материалы: ожидается, что это позволит на 40% сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковочного материала.
Для достижения поставленной цели производитель намерен разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке и создавать инфраструктуру для ее переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется в этом году.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2021 году в столице собрали более миллиона тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. По его словам, это на 18% больше показателя предыдущего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: