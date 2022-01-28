Количество неперерабатываемого пластика в Москве сократится к 2030 году – власти

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Один из крупнейших производителей чипсов и снеков в России – компания PepsiCo – откажется от использования неперерабатываемого пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году. В прошлом году компания подписала соглашение с правительством Москвы о достижении целей устойчивого развития, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Компания поставила себе амбициозную цель, которая поможет сократить количество первичного неперерабатываемого пластика в бытовых отходах, в том числе в Москве. <...> Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году компания получила статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства", – сказал он.

Уже сейчас PepsiCo использует для упаковки своих снеков фольгированную пленку, которая отличается от других упаковочных материалов не только большей гибкостью и легкостью, но и меньшим углеродным следом. В целом компания стремится перейти на переработанный пластик и возобновляемые материалы: ожидается, что это позволит на 40% сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковочного материала.

Для достижения поставленной цели производитель намерен разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке и создавать инфраструктуру для ее переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется в этом году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2021 году в столице собрали более миллиона тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. По его словам, это на 18% больше показателя предыдущего года.

