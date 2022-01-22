Москва улучшила позиции в рейтингах Numbeo сразу в нескольких сферах

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Столица РФ улучшила свои позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo в сфере безопасности, экологии и здравоохранения, как сообщает Агентство "Москва".

"Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo <...>. За последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии, здравоохранения", – рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики города.

Так, столица РФ переместилась с 260 на 291 место в индексе преступности (первое место в нем занимает наименее безопасный город). Пользователи посчитали Москву безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина и Барселоны.

В рейтинге о загрязненности окружающей среды Москва поднялась с 172 до 182 места. В этом индексе на первом месте также располагается наиболее загрязненный город. Столица РФ за последние пять лет улучшила показатели на 53 позиции, переместившись со 129 места в 2018 году.

Отдельно отмечается, что наиболее высокие оценки Москва получила по качеству зеленых зон и парков, общей чистоте города, качеству и доступности питьевой воды.

За последний год столица России улучшила позиции в индексе здравоохранения. Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, пользователи оценили расположение медучреждений и улучшение их инфраструктуры. Сейчас Москва занимает 180 место рейтинга, где первое означает лучшие условия здравоохранения.

Наконец, были выявлены улучшения по оценкам транспортной ситуации в городе. Среднее время, которое житель Москвы тратит на поездку от дома до работы, сократилось до 51,08 минуты при прежнем значении в 51,39 минуты. Примечательно, что в 2016 году показатель был равен 57 минутам.

В январе официальный портал мэра и правительства Москвы представил обзор престижных наград столицы за 2021 год. Заммэра города Наталья Сергунина отметила, что комплексные программы развития мегаполиса охватывают много сфер, и подчеркнула, что во многих из них Москву уже относят к мировым лидерам.