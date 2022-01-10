Москвичам рассказали о престижных наградах столицы в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минувший год стал для Москвы насыщенным с точки зрения экспертных оценок. Власти стремятся к современному и удобному мегаполису, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Разумеется, большое значение сегодня имеет цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления. И хоть многое еще предстоит сделать, приятно, что Москву уже относят к лидерам не только в России, но и на мировом уровне", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Так, столица заняла четвертое место в топе лучших городов мира по версии рейтинга The World‘s 100 Best Cities, который составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy. Москву отметили за туристическую привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.
Также столица получила главную международную турпремию World Travel Awards сразу в двух номинациях – "Лучшее направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для сити-брейка" (для коротких поездок на 2–3 дня).
Кроме того, девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin. Двух звезд удостоились Chef's table и Twins Garden, а одной – Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA. При этом в Москве в июле нынешнего года впервые пройдет презентация престижного международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants.
Также Москву отметили и премиями Russian Creative Awards в номинации "Креативный регион года" и Рунета сразу в пяти номинациях. Среди лауреатов – цифровая экосистема Москвы и туристический сервис Russpass. Второе и первое места столица завоевала на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема" и в категории "Государственное управление в сфере ESG" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций".
Также Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index. Помимо этого, столица получила премию в области информационных технологий CIPR Digital и возглавила рейтинг инновационного развития регионов России.
Город также отметили премиями Big Innovation Awards, German Innovation Award в категории "Информационные технологии", CIPR Digital в номинации "Лучший цифровой сервис" и Communitas Awards в категории "Лидерство в служении обществу".
Кроме того, Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов".
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