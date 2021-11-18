Сергунина: Москва стала призером конкурса Global ICT Excellence Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards. Награду столичным властям присудили в номинации "Стартап-экосистема". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Призовые места в данной номинации получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреатов конкурса объявили на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в столице создана полноценная экосистема для инноваторов, включающая технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, а также уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций.

"Полученный приз – результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества", – убеждена Сергунина.

Отмечается, что жюри премии высоко оценило программы правительства Москвы для технологического предпринимательства. Особенно эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес.

Сергунина отметила, что МИК объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов, позволяя не только найти партнеров и инвесторов, но и организовать производство, а также наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

В настоящий момент на базе МИК сформировано 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и так далее. Участие в проектах принимают более 10 тысяч специалистов из разных сфер и порядка 30 тысяч организаций из различных регионов России.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, курирующего МИК, Алексей Фурсин отметил, что в Москве для развития стартапов создана полноценная инфраструктура. В нее, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят площадки "Цифровое деловое пространство" и "Старт Хаб".

Высоко оценило жюри премии и программы Агентства инноваций Москвы. В частности, проект "Московский акселератор", предназначенный для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. За два года на базе проекта было организовано 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тысячи заявок.

Премия Global ICT Excellence Awards присуждается уже более 20 лет за лучшие инновационные решения в частном и государственном секторах, которые направлены на развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение качества жизни людей.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер открыл на своей онлайн-платформе раздел "Технологии против COVID-19", в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий в условиях пандемии. В настоящее время в разделе представлено 36 проектов.

