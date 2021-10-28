Наталья Сергунина: в Москве стартует образовательная программа "Академия инноваторов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский инновационный кластер открыл прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
По ее словам, программа предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам.
Набор участников продолжится до 28 ноября, а первый поток стартует уже 1 декабря и продлится четыре месяца. Он рассчитан на 500 мест. Подать заявку можно на сайте проекта, причем участие бесплатное.
Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Для участников подготовили курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Их научат определять рыночную нишу, составлять бизнес-план, а также дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.
Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице огромное количество ученых, разработчиков и инженеров с блестящими идеями. При этом многие из них не решаются открыть свой бизнес из-за недостатка навыков или ресурсов.
Он также заметил, что программа будет полезна и студентам, и аспирантам, и недавним выпускникам вузов, и даже уже состоявшимся специалистам.
Выпускники программы получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам правительства Москвы. Они смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов.
Ранее стало известно, что в столице в октябре пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий. Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на мероприятии бизнесмены представят свыше 40 проектов.
Он уточнил, что участники фестиваля получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, в котором они проживают.
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