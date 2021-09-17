Столичные предприниматели обратились за поддержкой в МБМ более 100 тыс раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что предприниматели более 100 тысяч раз воспользовались поддержкой МБМ с начала года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса – от его запуска до масштабирования. В этом году горожане воспользовались мерами поддержки больше 100 тысяч раз, а с 2012 года, с момента основания МБМ, – уже почти 1,1 миллиона раз", – отметила Сергунина.
Сообщается, что главные направления работы проекта "Малый бизнес Москвы" – бесплатная консультационная и образовательная поддержка и внедрение нужных онлайн-инструментов для граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
С начала 2021 года специалисты МБМ проконсультировали представителей деловой сферы более 66 тысяч раз. Самой распространенной темой у предпринимателей и самозанятых были меры поддержки столичного правительства.
Как отмечается, экспертами часто выступают бизнесмены и профессиональные бизнес-тренеры. Так, в этом году предложили программу "Прокачай свой бизнес с наставниками", которая проводится вместе с партнерами.
Кроме того, с начала 2021 года специалисты смогли организовать более 900 событий в деловой отрасли, от вебинаров до конференций и форумов.
Не растеряться в образовательных мероприятиях и программах помогает "Индивидуальная траектория развития", которую участник события может создать в блоке "Рекомендации" личного кабинета на сайте mbm.mos.ru.
Ранее стало известно, что в столице в октябре пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий. Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на мероприятии бизнесмены представят свыше 40 проектов.
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