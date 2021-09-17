236 тыс человек получили статус самозанятых в Москве с начала года

Число самозанятых в Москве увеличивается в среднем на 30 тысяч человек в месяц. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С начала года сменили статус уже 236 тысяч человек.

В настоящее время московские самозанятые – это четверть от общего числа всех плательщиков налогов на профессиональный доход в России.

Всего за 8 месяцев этого года они перечислили в бюджет 2,8 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.