Минтруд РФ спрогнозировал двукратное увеличение числа самозанятых к 2024 году

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Число самозанятых в России к 2024 году может увеличиться в два раза и составить 5–6 миллионов человек.

Об этом в пятницу, 3 сентября, выступая на панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В горизонте 2024 года количество самозанятых граждан будет 5–6 млн", – приводит слова Котякова "Интерфакс".

Он также отметил, что в сфере предпринимательства в будущем намерены работать более 50% молодых людей.

Ранее сообщалось, что лидером среди российских городов по количеству зарегистрированных самозанятых в возрасте до 18 лет стала Москва – 7,9 тысячи человек.

В первой пятерке также находятся Санкт-Петербург и Подмосковье – 3,1 и 2,7 тысячи человек соответственно, Татарстан – 2,3 тысячи человек и Краснодарский край – 1,8 тысячи человек.

Также отмечалось, что общее количество самозанятых среди несовершеннолетних с начала текущего года увеличилось в два раза.