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09:42

Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов

мэр Москвы город

Фото: sobyanin.ru

Москва уже 20 лет проводит конкурс грантов на реализацию социальных инициатив. Недавно завершился еще один, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В очередном конкурсе грантов приняли участие 799 некоммерческих организаций (НКО), а победителями стали 172 проекта, в том числе различных благотворительных фондов и волонтерских движений. Организации, которые работают в социальной сфере больше одного года, могут претендовать на поддержу в размере до 5 миллионов рублей, а молодые проекты – до 500 тысяч рублей.

По словам мэра, в этом году наиболее популярным стало направление "Молодежь Москвы": в нем представили 50 проектов. Так, центр "Команда" представил инициативу "Будущее уже сегодня!", в рамках которой предполагается проводить профориентационные занятия для школьников, направленные на развитие у них конструкторских способностей и технического мышления. А движение "Наставники России" предлагает организовать в школах семинары и мастер-классы, на которых учителя, психологи и студенты делились бы своим опытом, помогали бы понять себя и других людей.

Одним из победителей в номинации "ЗОЖ и спорт" стал центр физической культуры и спорта "Уника", который собирается организовать в Строгинской пойме тренировки на SUP-бордах для горожан от 10 до 50 лет.

Есть и те, кто побеждает в конкурсе не первый год. Например, в прошлом году проект "Мамино окно" начал собирать нескоропортящиеся продукты в качестве поддержки мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году благодаря гранту программа будет расширена. А активисты открывшегося в прошлом году экоцентра "Сборка" в этот раз получили возможность дальше развивать свой музей, посвященный переработке вторсырья и экологичному образу жизни.

Центр социально-культурного развития семьи и молодежи "Перово" между тем победил в номинации "Медиа Москва". Его проект "Молодое перо" посвящен развитию у детей интереса к журналистике, а также приобретению ими соответствующих навыков. Для этого с ребятами будут заниматься преподаватели из МГУ и Московского психолого-педагогического университета.

Ранее Собянин упростил требования к НКО, участвующим в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Наряду с прочими изменениями до года сокращен минимальный срок регистрации в качестве юридического лица и отменено требование о средней зарплате для участников проекта. Кроме того, увеличен минимальный размер гранта – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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