Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов

09:42
Фото: sobyanin.ru
Москва уже 20 лет проводит конкурс грантов на реализацию социальных инициатив. Недавно завершился еще один, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
В очередном конкурсе грантов приняли участие 799 некоммерческих организаций (НКО), а победителями стали 172 проекта, в том числе различных благотворительных фондов и волонтерских движений. Организации, которые работают в социальной сфере больше одного года, могут претендовать на поддержу в размере до 5 миллионов рублей, а молодые проекты – до 500 тысяч рублей.
По словам мэра, в этом году наиболее популярным стало направление "Молодежь Москвы": в нем представили 50 проектов. Так, центр "Команда" представил инициативу "Будущее уже сегодня!", в рамках которой предполагается проводить профориентационные занятия для школьников, направленные на развитие у них конструкторских способностей и технического мышления. А движение "Наставники России" предлагает организовать в школах семинары и мастер-классы, на которых учителя, психологи и студенты делились бы своим опытом, помогали бы понять себя и других людей.
Одним из победителей в номинации "ЗОЖ и спорт" стал центр физической культуры и спорта "Уника", который собирается организовать в Строгинской пойме тренировки на SUP-бордах для горожан от 10 до 50 лет.
Есть и те, кто побеждает в конкурсе не первый год. Например, в прошлом году проект "Мамино окно" начал собирать нескоропортящиеся продукты в качестве поддержки мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году благодаря гранту программа будет расширена. А активисты открывшегося в прошлом году экоцентра "Сборка" в этот раз получили возможность дальше развивать свой музей, посвященный переработке вторсырья и экологичному образу жизни.
Центр социально-культурного развития семьи и молодежи "Перово" между тем победил в номинации "Медиа Москва". Его проект "Молодое перо" посвящен развитию у детей интереса к журналистике, а также приобретению ими соответствующих навыков. Для этого с ребятами будут заниматься преподаватели из МГУ и Московского психолого-педагогического университета.
Ранее Собянин упростил требования к НКО, участвующим в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Наряду с прочими изменениями до года сокращен минимальный срок регистрации в качестве юридического лица и отменено требование о средней зарплате для участников проекта. Кроме того, увеличен минимальный размер гранта – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: