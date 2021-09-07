Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, которым упростил требования к некоммерческим организациям (НКО), участвующим в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Об сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы внесло ряд изменений в порядок предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – отметили в пресс-службе.

Так, наряду с прочими изменениями до года сокращен минимальный срок регистрации в качестве юридического лица, больше не требуются гарантийные письма от соисполнителей проекта, отменено требование о средней зарплате для участников проекта, вопрос предоставления гранта больше не зависит от оборота организации, а собственный вклад НКО может быть как материальным, так и нематериальным.

Кроме того, увеличен минимальный размер гранта – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Всего будет предусмотрено три варианта размера грантов: малый (до 1 миллиона рублей), средний (1–5 миллионов рублей) и большой (от 5 миллионов рублей).

Уточняется, что за последние два года гранты получили больше 270 некоммерческих организаций, которые реализовали свыше 20 тысяч социальных проектов, посвященных продвижению волонтерства, помощи многодетным семьям и инвалидам, популяризации здорового образа жизни, а также профилактике социально опасных заболеваний и прочим подобным вопросам.

Ранее стало известно, что Москва возместит затраты на развитие деятельности высокотехнологичных компаний, являющихся резидентами технопарков и особой экономической зоны. Для малого и среднего бизнеса предусмотрена компенсация затрат на выплаты процентов по кредитам, а также покупку или лизинг специализированного оборудования.

