Депутат МГД разъяснила порядок оформления компенсаций бизнесу затрат на антиковидные меры

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В Мосгордуме разъяснили порядок подачи предпринимателями заявок на компенсацию затрат на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилу Гусеву.

"Многие организации серьезно пострадали в период острых коронавирусных ограничений, соответственно, они больше других нуждаются в поддержке. Весной этого года правительством было реализовано несколько экстренных пакетов мер поддержки столичных предпринимателей, которые стали спасительными для малого и среднего бизнеса в Москве", – отметила Гусева.

Она уточнила, что экстренные пакеты включают в себя как финансовые, так и нефинансовые инструменты.

"В этом году им одобрили уже более 1 миллиарда 53 миллионов рублей в виде субсидий и грантов", – рассказала председатель комиссии Мосгордумы.

В настоящее время востребованным становится новый вид поддержки предпринимателей – специальная компенсация на реализацию антиковидных мер. Она поможет возместить расходы на средства индивидуальной защиты и другие профилактические меры. Гусева уточнила, что всего на эти нужды будет направлен 1 миллиард рублей.

Подать заявку можно с 1 по 30 сентября. Документы примут онлайн на сайте Московского инновационного кластера, при заполнении заявки нужно будет направить также копию расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года.

Размер компенсации будет зависеть от числа застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Подать заявку могут предприниматели, которые занимаются трудовой деятельностью в сферах общественного питания и индустрии красоты, а также бизнес, который оказывает услуги в сфере культуры, спорта и развлечений. Поддержка предусматривает разовую выплату в размере 15 тысяч рублей, а также 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил 1 миллиард рублей на поддержку научных разработок в сфере медицины. Данные средства предоставят научным коллективам и медучреждениям, занимающимся разработкой новых методов диагностики и лечения заболеваний, а также внедрением инноваций в столичную систему здравоохранения.