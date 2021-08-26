Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей, имеющих право на кредит на льготных условиях в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Так, в части поддержки субъектов МСП к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Среди не относящихся к МСП предприятий в перечень приоритетных отраслей вошли такие сферы, как общественное питание; культура, досуг, развлечения; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).
До 31 декабря текущего года крупные предприятия, работающие в приоритетных отраслях, могут получить поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля этого года.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Уточняется, что один миллиард рублей предназначен для компенсации затрат на организацию мероприятий по борьбе с пандемией.
В начале июля в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу. Финансовая поддержка предоставляется резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, владельцам гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей, а также организациям, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников.
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