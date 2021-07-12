Прием заявок на предоставление субсидий бизнесу возобновили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве предприниматели вновь могут подавать заявки на предоставление субсидий. Документы принимают с 12 июля по 6 августа, передает портал мэра и правительства столицы.

"С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа – организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников", – отметила заммэра города Наталья Сергунина.

Уточняется, что компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами. Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг. Всего в Москве доступно 17 субсидий и грантов.

Ранее стало известно, что в текущем году столица провела электронные торги по аренде более 200 нежилых помещений, в которых участвовали представители малого и среднего бизнеса.

