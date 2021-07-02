МТПП: во всех принятых в Москве антикризисных мерах поддержки учтены предложения бизнеса

Фото: Агентство "Москва"
Во всех пяти антикризисных пакетах мер государственной поддержки, принятых правительством Москвы, были учтены предложения, которые высказывались предпринимательским сообществом. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов в рамках дискуссии "Инфраструктурное развитие городов" на МУФ-2021.
"Уже 10 лет в Москве проходит Урбанфорум. Это не праздник больших городов. Это площадка, на которой мегаполисы могут обмениваться своим передовым опытом, делиться проблемами и методами их решения. Большие города первыми сталкиваются с новыми вызовами времени, причем, как показывает практика, эти вызовы в большинстве своем не уникальны – они характерны для всех крупных агломераций", – заявил Платонов.
Вместе с тем он рассказал о ключевых проектах, призванных помогать представителям бизнеса Москвы продолжать свою деятельность: в частности, о библиотеке готовых юридических решений "Документы в порядке", об онлайн-платформе "Бизнес-маркет", с помощью которой предприниматель может найти надежного партнера, поставщика или инвестора. Кроме того, на площадке проходят онлайн-выставки, которые в условиях пандемии позволили осуществлять выставочную деятельность в удаленном формате.
Начальник управления поддержки и развития предпринимательства департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин также рассказал, что даже в 2020 году число предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице увеличилось.
Сейчас каждый третий работник занят в МСП – это свыше 3,5 миллиона человек, учитывая ИП и самозанятых. Дерюгин подчеркнул, что департамент поддерживает столичных бизнесменов по трем направлениям: консультационно-информационную, образовательную и финансовую, подробно остановившись на каждой из составляющих.
Заместитель генерального директора АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Петр Красиков презентовал некоторые проекты развития инфраструктуры Московского транспортного узнала на условиях государственно-частного партнерства. Он объяснил, что в регионе наблюдается высокая активность привлечения частных инвестиций. Это проекты по созданию комплексов фотовидеофиксации, строительство путепроводов, пешеходных переходов.
"Есть и масштабные проекты: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, создание Московского авиационного узла, запуск линий легкорельсового транспорта", – подытожил Красиков.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума заявил, что в Москве не планируют приостанавливать или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)
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