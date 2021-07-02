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Экономика

15:51

МТПП: во всех принятых в Москве антикризисных мерах поддержки учтены предложения бизнеса

экономика город

Фото: Агентство "Москва"

Во всех пяти антикризисных пакетах мер государственной поддержки, принятых правительством Москвы, были учтены предложения, которые высказывались предпринимательским сообществом. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов в рамках дискуссии "Инфраструктурное развитие городов" на МУФ-2021.

"Уже 10 лет в Москве проходит Урбанфорум. Это не праздник больших городов. Это площадка, на которой мегаполисы могут обмениваться своим передовым опытом, делиться проблемами и методами их решения. Большие города первыми сталкиваются с новыми вызовами времени, причем, как показывает практика, эти вызовы в большинстве своем не уникальны – они характерны для всех крупных агломераций", – заявил Платонов.

Вместе с тем он рассказал о ключевых проектах, призванных помогать представителям бизнеса Москвы продолжать свою деятельность: в частности, о библиотеке готовых юридических решений "Документы в порядке", об онлайн-платформе "Бизнес-маркет", с помощью которой предприниматель может найти надежного партнера, поставщика или инвестора. Кроме того, на площадке проходят онлайн-выставки, которые в условиях пандемии позволили осуществлять выставочную деятельность в удаленном формате.

Начальник управления поддержки и развития предпринимательства департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин также рассказал, что даже в 2020 году число предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице увеличилось.

Сейчас каждый третий работник занят в МСП – это свыше 3,5 миллиона человек, учитывая ИП и самозанятых. Дерюгин подчеркнул, что департамент поддерживает столичных бизнесменов по трем направлениям: консультационно-информационную, образовательную и финансовую, подробно остановившись на каждой из составляющих.

Заместитель генерального директора АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Петр Красиков презентовал некоторые проекты развития инфраструктуры Московского транспортного узнала на условиях государственно-частного партнерства. Он объяснил, что в регионе наблюдается высокая активность привлечения частных инвестиций. Это проекты по созданию комплексов фотовидеофиксации, строительство путепроводов, пешеходных переходов.

"Есть и масштабные проекты: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, создание Московского авиационного узла, запуск линий легкорельсового транспорта", – подытожил Красиков.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума заявил, что в Москве не планируют приостанавливать или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)

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