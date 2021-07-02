Бочкарев: реализацию проектов городского заказа не планируется приостанавливать

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве не планируют приостанавливать или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

"Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также рост цен на строительные материалы, "замораживать" или тем более отменять реализацию городских проектов, заложенных в АИП, не планируется", – подчеркнул Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что власти столицы будут гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы. По его словам, на сегодняшний день все столичные объекты столкнулись с проблемой подорожания строительных ресурсов.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о дорожно-мостовых объектах, где наиболее велика доля применения металла.

"Тем не менее, на сроки и график реализации городских проектов эта ситуация не повлияет", – добавил Бочкарев.

Ранее вице-мэр сообщил, что столичные власти начали работу над проектом нового генплана столицы, работа идет уже несколько месяцев.

Бочкарев назвал задачей нового генплана перенос акцента на создание мест приложения труда, причем необязательно в виде заводов и фабрик.

По его словам, в основу нового главного градостроительного документа столицы должно лечь функционирование территорий на основе экономического моделирования. Главный вызов сегодня – это сформировать правильные принципы разработки генплана.

