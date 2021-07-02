Власти Москвы начали работу над новым генпланом города

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти начали работу над проектом нового генплана столицы, работа идет уже несколько месяцев, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев в кулуарах Московского урбанистического форума.
"Мы работаем над генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем сейчас большую работу по поручению Сергея Собянина по формированию новых подходов к принципам градостроительного планирования", – сказал он РИА Новости.
Предыдущий генплан для города в старых границах приняли еще при прежнем мэре Юрии Лужкове в 2010 году. Он охватывает развитие города до 2025 года. После присоединения к столице территорий Троицкого и Новомосковского округов для них разработали отдельный генплан до 2035 года.
Бочкарев назвал задачей нового генплана столицы перенос акцента на создание мест приложения труда, причем необязательно в виде заводов и фабрик.
"Города двигаются в сторону большего развития сферы услуг, создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы заинтересованы в комбинации строительства жилья и офисов, создании новых компаний в городе и привлечении к нам новых коммерческих организаций", – сказал Бочкарев.
По его словам, в основу нового главного градостроительного документа столицы должно лечь функционирование территорий на основе экономического моделирования. Главный вызов сегодня – это сформировать правильные принципы разработки генплана.
Бочкарев добавил, что для создания нового генплана Москвы будут использоваться инструменты мастер-планирования. Сочетание градостроительных вопросов и эффективного экономического развития и является ключевой задачей.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года в ТиНАО планируется построить 31 социальный объект. Подобная необходимость возникла еще на рубеже 2019–2020 годов, после чего сразу было принято решение приступить к строительству.
Также в ТиНАО к 2035 году построят около 700 спортивных объектов, 170 школ и 320 детских садов. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он отметил, что с 2012 года жители ТиНАО получили более 50 социальных объектов. За это время было построено семь объектов здравоохранения, 10 современных школ и 30 детских садов, свыше 10 парков.
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