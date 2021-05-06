К 2022 году в Троицке реконструируют улицы и построят новые дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

К 2022 году в Троице построят дороги и реконструируют улицы суммарной протяженностью 3 километра. Рабочие установят новые автобусные остановки и светофоры, построят подземный пешеходный переход. Также планируется возведение еще одного моста через Десну, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что уже началось строительство магистральной улицы, которая соединит район Заречье с центром города, и дороги, которая продлит Октябрьский проспект до Калужского шоссе. Вдоль второй рабочие установят шумозащитные экраны.

"Мы приступили к реализации одного из этапов развития городской улично-дорожной сети. Он предполагает реконструкцию улицы Заречной, части улицы Городской и Текстильщиков. Это позволит организовать здесь движение автобусов", – сказал Жидкин.

В конце апреля в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили, что завершена проходка восьмого тоннеля на первом участке Троицкой линии метро. Речь идет о тоннеле между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева".

