Более 30 социальных объектов может появиться в ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше 30 социальных объектов планируют построить в ТиНАО до конца текущего года. Об этом заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Если говорить про 2021 год, мы планируем построить и ввести в эксплуатацию 31 социальный объект", – приводит его слова Агентство "Москва".

Как уточнил Жидкин, подобная необходимость возникла еще на рубеже 2019–2020 годов, после чего сразу было принято решение приступить к строительству.

Ранее руководитель ведомства заявил, что до конца 2023 года в ТиНАО могут открыться еще семь новых станций метро.

Речь идет о станциях "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринское", "Коммунарка", "Новомосковская", "Пыхтино" и "Внуково", пояснил он.

