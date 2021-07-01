Большие города находятся под главным ударом пандемии – Собянин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сергей Собянин заявил, что большие города находятся под главным ударом пандемии коронавирусной инфекции, которая по всему миру уносит жизни людей.

"Именно они получают большее напряжение, большие проблемы, связанные с экономикой, распространением коронавируса и мерами, которые они вынуждены принимать", – сказал он в ходе пленарного заседания "Города-суперзвезды. Слагаемые успеха" Московского урбанистического форума.

Мэр подчеркнул, что это вызывает вопросы о том, как будут развиваться эти города, какое будущее их ждет. При этом именно они, по его мнению, останутся драйверами развития мировой цивилизации, поскольку их адаптивность к сложным условиям позволяет им быть более устойчивыми, успешно преодолевать вызовы и динамично развиваться.

Он также отметил, что каждый город решает проблемы пандемии по-своему, Москва в этом вопросе выбрала собственный путь.

"Диапазон этих решений просто колоссален и диаметрально порой противоположен: от полных локдаунов до полного открытия. Москва выбрала путь, по которому принимает оперативные и достаточные меры для того, чтобы обеспечить медицинской помощью все население Москвы, сделать доступной для каждого москвича необходимую помощь, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что, несмотря на всю опасность и смертельность нового штамма коронавируса, Москва старается найти компромисс для сохранения привычной жизни горожан в условиях требований, которые выставляет пандемия.

Он также коснулся развития столицы России. По его словам, масштаб преобразований огромен, поэтому власти города, реализуя проекты по благоустройству районов, работают на пределе возможностей.

"Мы должны понимать, что для жителей важна территориальная идентификация, привязанность к своему району. И для многих жизнь в своем районе, любовь к своему району, бережное отношение к своему району превалирует даже над значением всего города", – заключил мэр.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев заявил, что в 10-м Московском урбанистическом форуме, который проходит с 1 по 4 июля в парке "Зарядье", примут участие более 450 экспертов. В этом году мероприятие впервые проходит в гибридном формате из-за пандемии коронавируса, что предусматривает как офлайн-, так и онлайн-участие российских и зарубежных специалистов.

