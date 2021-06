Жители столицы выберут лучшие городские проекты Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 30 июня включительно продлится голосование премии MUF Community Awards 2021. В ходе него жители столицы выберут проекты и инициативы, более всего повлиявшие на развитие той или иной сферы жизни города.

В числе номинантов – кинотеатр "Художественный", Северный речной вокзал, Московский музей дизайна, Strelka Podcast, Детский центр Музея Москвы и МАММ. В этом году победителей выбирают в таких категориях, как "Благотворительные и социальные проекты", "Городские технологии", "Культурные инициативы", "Город для детей", "Спортивные и оздоровительные проекты", "Образовательные и просветительские инициативы", и других.

Трансляция церемонии награждения состоится 2 июля в 20:00 на сайте Московского урбанистического форума.

Кроме того, с 1 по 2 июля в парке "Зарядье" пройдет деловая программа форума. Тема первого дня – "Города-суперзвезды. Уроки трансформации", она посвящена обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, а также разным успешным проектам городских трансформаций из разных городов мира за последние 10 лет.

Тема второго дня – "Новые перспективы. Взгляд в будущее". Он будет посвящен обсуждению прогнозирования новых вызовов городов, демонстрации городских проектов будущего, а также налаживанию сотрудничества между мегаполисами мира.

Также до 4 июля в "Зарядье" будет идти фестиваль в области урбанистики Moscow Urban FEST. В этом году его темой стала "Re: город. Жизнь в новой эре". Он пройдет в гибридном формате: 249 спикеров выступят вживую, а 171 – онлайн.

Премия MUF Community Awards – ежегодная мультидисциплинарная премия Московского урбанистического форума, присуждаемая городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, внесшим значительный вклад в развитие Москвы. Победителей определяют москвичи и гости столицы.

Ранее сообщалось, что интерактивный проект "Пой, район!" о благоустройстве Капотни победил в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн" международной интернет-премии WebbyAwards. В этой номинации также боролись конкурсанты из Дании, Сингапура, Канады и США.

Проект рассказывает о благоустройстве Капотни при помощи программы "Мой район" и модернизации расположенного там Московского НПЗ "Газпром нефти". В интерактивном ролике показана реновация городской среды: появились площадки для пикников и детские городки, велодорожки и экотропы, уличные тренажеры и скейт-парк.