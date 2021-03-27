Центр обеспечения мобильности пассажиров победил в международной премии Communitas Awards

Фото: телеграм канал "Дептранс Москвы"

Столичный Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) победил на международной премии Communitas Awards. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

ЦОМП выделили в номинации "Высокое качество корпоративной социальной ответственности". Награду Communitas Awards утвердили в 2010 году. За нее борются различные проекты и компании со всего мира. Это в том числе Toyota, MasterCard, Dow Chemical, Honeywell и другие.

"Инспекторы Центра каждый день с 5:30 утра и до самого закрытия бесплатно сопровождают маломобильных пассажиров в метро и наземном транспорте. За 7 лет они помогли миллиону человек, и дальше больше", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Москва вошла в рейтинг 30 лучших столиц по качеству воздуха за 2020 год. В столице в прошлом году содержание частиц было в 1,5 – 2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22 процента ниже, чем в Риме, на 11 процентов ниже, чем в Париже. А с 2013 года содержание частиц РМ2.5 в воздухе столицы снизилось в 1,5 раза.

