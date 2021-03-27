Москва обогнала по чистоте воздуха 70 городов в рейтинге мировых столиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва вошла в рейтинг 30 лучших столиц по качеству воздуха за 2020 год. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
При оценке состояния атмосферы 92 городов учитывались данные о содержании в ней мелких твердых частиц PM2.5. Это выбросы автотранспорта, пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности, природных пожаров.
Уточняется, что данные частицы, проникая в легкие и сердечно-сосудистую систему, негативно влияют на здоровье. Согласно стандарту ВОЗ PM2.5 ниже 10 микрограммов на кубический метр несет наименьший риск для человека.
В Москве в прошлом году содержание частиц было в 1,5 – 2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22 процента ниже, чем в Риме, на 11 процентов ниже, чем в Париже. А с 2013 года содержание частиц РМ2.5 в воздухе столицы снизилось в 1,5 раза.
При этом самые высокие показатели были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии – в Дели, Дакке и Улан-Баторе.
В Москве за состоянием воздуха следят круглосуточные станции, которые располагаются около трасс, жилых, природных и промышленных территорий. Данные мониторинга доступны на сайте Мосэкомониторинга.
Ранее Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP), которая формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.
Москва стала лидером рейтинга городов с лучшей транспортной инфраструктурой
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