Повышение концентрации вредных частиц зафиксировали в воздухе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Повышение концентрации взвешенных частиц РМ10 зафиксировали днем 17 марта в московском воздухе. Это связано с пыльными бурями в регионах России и ряде других стран, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
При этом по состоянию на 17:00 установленный норматив максимальные разовые концентрации не превышали.
"Роста концентраций других загрязняющих веществ, в том числе РМ2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений", – говорится в сообщении.
В департаменте пояснили, что в Катаре, Саудовской Аравии, Китае, южных и юго-восточных областях России и западных областях Казахстана в последние дни отмечены сильные песчаные и пылевые бури.
Ранее Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP), которая формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.
В Москве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе
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