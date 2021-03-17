Повышение концентрации вредных частиц зафиксировали в воздухе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Повышение концентрации взвешенных частиц РМ10 зафиксировали днем 17 марта в московском воздухе. Это связано с пыльными бурями в регионах России и ряде других стран, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

При этом по состоянию на 17:00 установленный норматив максимальные разовые концентрации не превышали.

"Роста концентраций других загрязняющих веществ, в том числе РМ2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что в Катаре, Саудовской Аравии, Китае, южных и юго-восточных областях России и западных областях Казахстана в последние дни отмечены сильные песчаные и пылевые бури.

Ранее Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP), которая формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.