Путин назвал проблемы окружающей среды наиболее чувствительными для общества

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Владимир Путин заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в ряду наиболее чувствительных и важных для общества, передает РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине среди предложений по поправкам в Конституцию РФ было так много соответствующих предложений. Президент отметил, что он полностью поддерживает такую принципиальную позицию.

"Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями. Мы обязаны и будем сберегать все это для них – будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов и растительного, и животного мира нашей страны, России", – заявил российский лидер в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.

Ранее ЦИК утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.