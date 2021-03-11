Москва вошла в пятерку лучших в рейтинге по качеству школьного образования

15:04
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Москва вошла в пятерку лидеров в рейтинге по качеству школьного образования. Список составил Рособрнадзор на основе оценки регионов по 12 критериям.
Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко сообщил, что в пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области.
"Вот итоговый рейтинг – Санкт-Петербург – 92,1 балла, а у Москвы – 92", – приводит слова Станченко Агентство "Москва".
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, добавил, что рейтинг даст представление о качестве образования в регионе.
"В первую очередь цель этого рейтинга – организовать открытость для граждан России, проживающих в субъектах РФ, чтобы у них сложилось понимание, на каком месте по образованию их субъект находится. Но не просто увидеть, а посмотреть, по каким направлениям западает в том или ином субъекте работа, и сделать какие-то правильные выводы", – рассказал Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что рейтинг планируют обновлять два раза в год.
Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова занял 37-е место в рейтинге World Reputation Rankings, представленном международным агентством Times Higher Education. Представители университета отметили, что этот престижный рейтинг – один из наиболее сбалансированных инструментов оценки, ему доверяют и ученые, и учащиеся со всего мира.
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