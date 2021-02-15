Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Программа "Московская инновационная экосистема" стала призером международного конкурса Quality Innovation Award, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Проект позволяет разработчикам тестировать технологии на городских объектах до выпуска на рынок, а потенциальным заказчикам – анализировать их эффективность.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, награда присуждена в категории "Инновации в государственном секторе".
"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений", – сказала вице-мэр. Она добавила, что в 2020 году власти получили больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов.
Среди уже протестированных проектов – беспилотное такси, экзоскелет кисти, VR-технологии в образовании, приложение для посетителей музеев и другие технологические решения.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что Москва – один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций.
Во время тестирования разработчики получают экспертную поддержку, доступ к инфраструктуре, а также рекомендации по адаптации продукта под конкретного клиента.
"В рамках пилотирования проектов оценивается в том числе практическая польза новых решений для жителей", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Сегодня в программе участвуют более 100 государственных и коммерческих площадок, а числе которых банки, торговые сети, операторы связи, вузы, ИТ-корпорации и другие организации.
Quality Innovation Award проводится Финской ассоциацией качества. В 2020 году на премию было представлено более 400 инноваций из разных стран мира.
Московский центр развития кадрового потенциала образования ранее стал лауреатом премии правительства РФ в области образования. Его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов.
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