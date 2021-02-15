Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа "Московская инновационная экосистема" стала призером международного конкурса Quality Innovation Award, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект позволяет разработчикам тестировать технологии на городских объектах до выпуска на рынок, а потенциальным заказчикам – анализировать их эффективность.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, награда присуждена в категории "Инновации в государственном секторе".

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений", – сказала вице-мэр. Она добавила, что в 2020 году власти получили больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов.

Среди уже протестированных проектов – беспилотное такси, экзоскелет кисти, VR-технологии в образовании, приложение для посетителей музеев и другие технологические решения.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что Москва – один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций.

Во время тестирования разработчики получают экспертную поддержку, доступ к инфраструктуре, а также рекомендации по адаптации продукта под конкретного клиента.

"В рамках пилотирования проектов оценивается в том числе практическая польза новых решений для жителей", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Сегодня в программе участвуют более 100 государственных и коммерческих площадок, а числе которых банки, торговые сети, операторы связи, вузы, ИТ-корпорации и другие организации.

Quality Innovation Award проводится Финской ассоциацией качества. В 2020 году на премию было представлено более 400 инноваций из разных стран мира.

Московский центр развития кадрового потенциала образования ранее стал лауреатом премии правительства РФ в области образования. Его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов.