График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 05:54

Происшествия

Следы семьи Усольцевых не обнаружены на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье

Фото: vk.com/mu30042016

Тщательный осмотр вертолетной площадки в районе пропажи семьи Усольцевых не принес результатов. Об этом в интервью ТАСС сообщила представитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

По ее словам, вертолетная площадка находится относительно недалеко от места, где развернут штаб, и баз отдыха, где Усольцевых видели в последний раз.

"Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи", – подчеркнула Чооду.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Масштабные поиски пропавших начались 2 октября, но были свернуты 12-го числа и свелись к точечным проверкам.

Как сообщал глава "Лизы Алерт" Григорий Сергеев, продолжить прочесывание местности планируется весной 2026 года. Главной целью спасателей станет обширный курумник площадью 4 квадратных километра, который сейчас полностью скрыт под снегом.

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика