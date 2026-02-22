Следы семьи Усольцевых не обнаружены на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье

Фото: vk.com/mu30042016

Тщательный осмотр вертолетной площадки в районе пропажи семьи Усольцевых не принес результатов. Об этом в интервью ТАСС сообщила представитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

По ее словам, вертолетная площадка находится относительно недалеко от места, где развернут штаб, и баз отдыха, где Усольцевых видели в последний раз.

"Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи", – подчеркнула Чооду.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Масштабные поиски пропавших начались 2 октября, но были свернуты 12-го числа и свелись к точечным проверкам.

Как сообщал глава "Лизы Алерт" Григорий Сергеев, продолжить прочесывание местности планируется весной 2026 года. Главной целью спасателей станет обширный курумник площадью 4 квадратных километра, который сейчас полностью скрыт под снегом.