Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновят весной 2026 года

Фото: телеграм-канал SHOT

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновят весной 2026 года на горе Буратинка. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

По его словам, на горе остался не обследованный участок – курумник площадью 1,6 на 2,5 километра. Это будет основной задачей отряда, когда растает снег.

Сергеев добавил, что весной специалисты также перепроверят и лесную местность, где ранее велись поиски семьи.

"Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории", – подчеркнул председатель.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, 28 сентября семья вышла в поход в направлении горы Буратинка, после чего связь с ними прервалась. Последний раз сигнал их мобильных телефонов был зафиксирован 6 октября.

Активные поисковые мероприятия были завершены 12 октября. В дальнейшем работы продолжались лишь в формате точечных операций на отдельных участках местности.