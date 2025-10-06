СК: пропавшая в Красноярском крае семья туристов не покидала территорию региона

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Семья туристов, пропавшая в Красноярском крае, не покидала территорию региона, сообщила пресс-служба краевого главка СК России.

Следователи продолжают расследование дела по факту безвестного исчезновения мужчины, женщины и их 5-летней дочери. Допрошен ряд свидетелей из числа коллег пропавших, их близких и родственников, местных жителей и других людей.

Судя по их показаниям, перед походом мужчина интересовался путем прохода и маршрутами к горам Мальвинка и Буратинка. Местная жительница уточнила, что видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде.

Родственники пропавших также рассказали правоохранителям, что мужчина хорошо ориентировался в лесу и горах, регулярно ходил в длительные походы, участвовал в сплавах, был подготовлен и обладал туристическими навыками. Семья характеризуется исключительно положительно.

В настоящее время местоположение туристов не установлено. Их поисками занимаются более 350 человек, среди которых спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. При этом используются БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт.

Об исчезновении семьи стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправилась в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района, а затем перестали выходить на связь.

В автомобиле пропавших нашли женскую сумку и кроссовки, а также пакеты и детское кресло. В правоохранительных органах уточнили, что семья могла встретить по пути диких животных, убежать от них и сбиться с маршрута. Однако рассматриваются и другие версии случившегося.