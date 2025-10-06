Шестеро пропавших на Камчатке туристов вышли на связь

Фото: 123RF/Peterz

Шестеро туристов, отправившихся 3 октября на личном автомобиле в лес на Камчатке и не вернувшихся в установленное время, вышли на связь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас путешественники приближаются к поселку Северные Коряки.

Изначально туристы планировали вернуться 5 октября, но в назначенное время они не вышли на связь. Спасатели отправились в район урочища "Аквариум" Елизовского района, однако путешественники сами установили контакт.

Оказалось, что задержка в лесу была запланирована. Все участники чувствуют себя хорошо, угроза жизни или здоровью отсутствует, заверили в МЧС.

Ранее на Камчатке 3 туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан. Один из них смог связаться со спасателями и попросил о помощи.

Вскоре прибывшим сотрудникам МЧС удалось найти путешественников. Однако один из них погиб во время восхождения на вулкан. Вторая скончалась от полученных травм во время спуска.

Состояние третьей оценивалось как средней степени тяжести. Спасателям удалось спустить ее к подножию горы и передать бригаде территориального центра медицины катастроф.