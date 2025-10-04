04 октября, 15:31Происшествия
Спасатели нашли третью участницу восхождения на Камчатке
Фото: телеграм-канал SHOT
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, туристка не пострадала. Ее начали спускать на высоту 1,5 тысячи метров, где ожидают врачи.
"Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона", – добавили в МЧС.
Три туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан. Один из них смог связаться со спасателями, чтобы попросить о помощи.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС нашли 2 из 3 путешественников. Они получили травмы, однако специалисты не смогли оценить характер повреждений из-за плохой связи.
Спустя время один их них погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии.
Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста с Черкесского перевала