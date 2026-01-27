Форма поиска по сайту

27 января, 17:00

В мире

Мужчина добавлял свою мочу в бутылки с напитками в магазинах Гонконга

Фото: 123RF.com/tsuguliev

В Гонконге 63-летний мужчина по имени Франклин Ло Ким-нгай на протяжении года подмешивал свою мочу в бутылки с напитками в магазинах ParknShop и Wellcome. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В материале СМИ сказано, что преимущественно он добавлял мочу в напитки 7-Up и Coca-Cola Plus, после чего ставил их на полки магазинов по всему Гонконгу. Продолжалось это с 21 июля 2024 года по 6 августа 2025-го.

Отмечается, что производителям напитков регулярно приходили сообщения о том, что в бутылках присутствует моча. Также стало известно, что 9-летнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил напиток, купленный в одном из магазинов.

Суд 27 января признал мужчину виновным. Указывается, что раньше за такие преступления в Гонконге сажали в тюрьму на срок до 3 лет.

Сам нарушитель заявил, что причиной тому послужил конфликт с персоналом торговых точек. Адвокат добавил, что у мужчины была депрессия после развода с женой.

Ранее на Тайване у 26-летней девушки отказали почки из-за ежедневного употребления бабл-ти с тапиокой. Каждый день пострадавшая пила по две чашки сладкого чая, чтобы справляться со стрессом на офисной работе.

Врачи диагностировали терминальную стадию почечной недостаточности, из-за которой девушке потребуется пожизненный диализ.

