На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

На Тайване 26-летняя девушка оказалась на пожизненном лечении из-за ежедневного употребления бабл-ти с тапиокой. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на MSNews.

Каждый день пострадавшая пила по две чашки сладкого чая, чтобы справляться со стрессом на офисной работе.

За полгода до госпитализации она заметила у себя выраженный отек лица, однако сочла это реакцией на хронический недосып. Позднее у нее начались проблемы с дыханием во время работы. Коллеги испугались и доставили девушку в отделение неотложной помощи.

В ходе обследования выяснилось, что ее почки отказали. Врачи диагностировали терминальную стадию почечной недостаточности, из-за которой девушке потребуется пожизненный диализ (процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. – Прим. ред.).

Оказалось, что белок в моче пациентки фиксировали еще в анализах прошлых лет, что является ранним признаком проблем с почками. Однако пострадавшая проигнорировала результаты. Также, по словам врача-нефролога Хонг Ен Сян, состояние было усугублено недостатком сна и частым употреблением бабл-ти.

Ранее диетолог рассказала, что употребление матчи в размере более 1–2 чашек в день может потенциально усугубить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов.

Также матча, как и любой другой напиток с кофеином, может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение.

