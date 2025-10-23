Consumer Reports: в напитке бабл-ти выявлено высокое содержание свинца

Фото: 123RF.com/barmaleeva

Бабл-ти, завоевавший популярность по всему миру, может нести серьезные риски для здоровья. В ряде напитков, продающихся в США, выявили высокое содержание свинца. Об этом стало известно из исследования Consumer Reports.

Источником тяжелых металлов оказалась тапиока – крахмалистые шарики, составляющие основу напитка. Корень кассавы, из которого производится тапиока, активно впитывает вредные вещества из почвы.

При этом из-за своей крахмалистой структуры "жемчужины" тапиоки замедляют процесс опорожнения желудка, что может вызывать нарушения пищеварения – тошноту, боли и запоры, особенно при частом употреблении. При этом у детей шарики тапиоки могут вызвать удушье.

Медики также считают напиток одной из причин повышения риска образования камней в почках. Это объясняется высоким содержанием оксалатов и фосфатов.

Результаты исследования позволили экспертам сделать вывод о том, что регулярное употребление бабл-ти повышает риск развития ожирения, диабета и даже тревожных расстройств. Специалисты рекомендовали рассматривать напиток как редкое лакомство, а не как повседневный продукт.

Ранее стало известно, что бабл-дринк стал самым популярным напитком у поколения Z благодаря сочетанию напитка и десерта в одном стакане. Его продажи резко выросли с 77 тысяч порций в 2024 году до 213 тысяч за девять месяцев 2025 года.