Фото: 123RF/frimufilms

Представителям поколения Z нравится сочетать напиток и десерт в одном стакане, пишет "Газета.ру" со ссылкой на наблюдения экспертов. Последние уверяют, что из-за этого бабл-дринк стал самым популярным напитком у зумеров.

Бабл-дринк – это по сути жидкий десерт, состоящий из напитка и жевательных шариков с разными начинками. Его продажи растут: в 2024 году было заказано порядка 77 тысяч порций, а за девять месяцев 2025 года количество заказов достигло 213 тысяч.

Представители бизнеса считают, что зумеры полюбили бабл-дринк за его яркость и необычный вкус. С одной стороны, покупка становится средством самовыражения, а с другой – продукт можно не только выпить, но и съесть.

Эксперты считают, что на популярность напитка также повлиял интерес молодежи к азиатской культуре. А владельцам кофеен он открыл новые возможности для расширения предложений в меню.

О другом увлечении зумеров ранее рассказывал врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, популярные у поколения Z энзимные пасты вредны для зубов. Мода на них в молодежной среде может обернуться разрушением эмали, кариесом, пульпитом и даже сепсисом.

