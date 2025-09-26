Росстандарт принял новый ГОСТ для пива

Фото: depositphotos/maroti

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Настоящий стандарт распространяется на пиво, включая безалкогольное. Стандарт не распространяется на специальное пиво", – говорится в документе.

При этом новый ГОСТ для пива принят впервые с 2012 года, пишет "Коммерсант". Он призван установить более четкое определение продукции и облегчить борьбу с фальсификатом.

По данным издания, разработка велась с 2019 года при участии Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП).

Как отметил председатель совета СРП Даниил Бриман, по стандарту не менее 80% сырья должен составлять солод, а оставшиеся 20% могут быть несоложеными продуктами, включая до 2% сахарсодержащих компонентов. Новый ГОСТ также предусматривает проверки на это.

Кроме того, уточняется само понятие "пиво". Им сможет называться только та продукция, этиловый спирт в которой образовался через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Также новый ГОСТ расширяет перечень допустимых солодов.

